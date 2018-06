Sem Scarpa, Fluminense ganha jogo-treino contra o Resende

Três dias após se reapresentar para a temporada 2018, o Fluminense realizou neste sábado seu primeiro jogo-treino do ano. No Centro de Treinamento Pedro Antonio, o time tricolor goleou o Resende, que disputará a segunda divisão do Campeonato Carioca neste ano, por 4 a 0.

Os gols do Fluminense foram marcados por Pedro, Luiz Fernando, Marcos Junior e Douglas. Mesmo sem balançar as redes, o lateral-esquerdo Ayrton foi um dos destaques da atividade. Com a saídas no elenco do clube, Ayrton se tornou o único jogador de ofício para esta posição.

O técnico Abel Braga não divulgou a escalação do time titular, mas aproveitou o jogo-treino para observar todos os jogadores à disposição no elenco. A exceção foi o meia Gustavo Scarpa, que ainda não se reapresentou após o fim das férias. Todo o elenco se apresentou na quarta.

Scarpa não apareceu e ainda não deu notícias sobre o seu futuro. O meia é cotado para reforçar Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Seu destino, contudo, ainda é incerto.