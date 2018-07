Sem se concentrar, Fluminense pega o Nova Iguaçu pelo Estadual

O Fluminense informou por nota nesta terça-feira que os jogadores não mais ficarão concentrados nas vésperas das partidas. A decisão já é válida para o jogo contra o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira, às 17 horas, no estádio de Edson Passos, no Rio, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Os atletas vão se apresentar para o jogo algumas horas antes.

"É uma conversa que a gente já vinha tendo desde o ano passado. Começamos a pensar sobre isso, batemos papo com o (técnico) Cristóvão (Borges) e ele se posicionou em favor a isso", explicou o vice-presidente de futebol do clube, Mario Bittencourt. "Entendemos que isso seria de extrema valia para nós. Para ter os jogadores um pouco mais perto da família, dos filhos, nós conhecemos o dia a dia".

O treinador conduziu apenas um rachão descontraído nesta terça-feira. O destaque da atividade foi um golaço de voleio marcado pelo volante Edson. A expectativa é que a equipe tenha a mesma formação utilizada na vitória sobre o Friburguense na primeira rodada do Campeonato Carioca.