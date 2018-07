Sem Seedorf, Botafogo estreia contra o Duque de Caxias

Mesmo com a saída de jogadores importantes como Elkeson e o ídolo da torcida Loco Abreu, o holandês Seedorf, principal líder do grupo, comemorou a manutenção da maior parte do elenco. "Mudanças sempre acontecem, mas a base do time é a mesma", disse o meia. "Não acho que vai haver muita diferença no nível de filosofia e objetivos com a continuidade do trabalho do nosso treinador. O Botafogo, com certeza, é um time que deve acreditar na possibilidade de ganhar."

Seedorf só se reapresentou na última segunda-feira - ganhou um tempo maior de férias -, 10 dias depois do restante do grupo. Assim, como ele não fez a pré-temporada completa, o técnico Oswaldo de Oliveira optou por não escalá-lo contra o Duque de Caxias.

Os dois times vão estrear neste domingo o novo gramado do Engenhão, descrito pela diretoria do Botafogo como o melhor do Brasil, de "nível europeu". "Está excelente, dá até medo", brincou Oswaldo de Oliveira. "É uma realidade completamente diferente. A bola rola mais rápida. Espero que os jogadores se adaptem rápido. Se a condição do gramado se mantiver assim, será ótimo", completou o treinador. Seedorf também comemorou a novidade: "O Engenhão não estava bonito quando vim para o Botafogo. Agora, está bom".

Sem o atacante Bruno Mendes, que disputa o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira na Argentina, a esperança de gols da torcida botafoguense está em outro jovem atacante: Henrique, de 21 anos, que jogou o Brasileirão pelo Sport. O atleta ganhou a vaga do contestado Rafael Marques, contratado em 2012 por indicação de Oswaldo de Oliveira, que não marcou nenhum gol desde que chegou ao clube.