Sem seis titulares, Grêmio visita o Monagas e tenta confirmar a classificação

Com um time misto, o Grêmio visita o Monagas nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Monumental, em Maturín, na Venezuela, na tentativa de garantir vaga antecipada para a próxima fase da Copa Libertadores. O time tricolor lidera o Grupo A com oito pontos e confirma um lugar nas oitavas de final com uma vitória.

O Monagas é o lanterna da chave com apenas três pontos. O segundo colocado é o Cerro Porteño, com sete, e o Defensor aparece em terceiro, com quatro. Esses dois últimos times também se enfrentam nesta terça, mas às 19h15. Se os uruguaios perderem, o Grêmio estará matematicamente classificado.

Para a partida, o técnico Renato Gaúcho mandará a campo apenas cinco de seus titulares. Ele não contará com o volante Arthur e o atacante Everton, que sofreram lesões musculares, e desfalcarão o Grêmio por até três semanas. O volante Ramiro, que ficou de fora do clássico contra o Internacional por estar suspenso, volta à equipe e completa o setor com Alisson, Cícero e Jailson.

Renato Gaúcho também poupou outros jogadores da viagem como Léo Moura, Maicon, Jael e o atacante Luan - tem ainda o centroavante André, que não foi inscrito na fase de grupos. Com isso, o comando do ataque da equipe na partida será o jovem Thonny Anderson, de 20 anos. O lateral-direito Madson, o lateral-esquerdo Cortez e o zagueiro Kanemann treinaram separadamente do restante do elenco na véspera, mas devem entrar em campo como titulares.

No jogo de ida, pela segunda rodada da Libertadores, o Grêmio não tomou conhecimento do Monagas e goleou por 4 a 0, em Porto Alegre. O time venezuelano não pode nem pensar em novo tropeço, pois pode custar a eliminação da fase de grupos. A equipe anfitriã vem embalada depois de vencer o Defensor por 1 a 0 na rodada anterior.