Sem seis titulares, Inter joga mal e fica no empate

O resultado acabou com os 100% de aproveitamento do Inter no segundo turno do estadual. Mesmo assim a equipe segue liderando o Grupo 1, agora com 13 pontos, cinco a mais do que o Canoas. O time do técnico Dorival Júnior, porém, pode perder a liderança geral para o Grêmio, que joga quinta diante do Avenida. O posto é importante para definir o mando de campo de um cruzamento no mata-mata.

Em Lajeado, o Inter sentiu claramente a falta de seu meio-campo titular. Dátolo e Tinga foram vetados pelo departamento médico durante a semana, enquanto D''Alessandro e Guiñazu sequer estão treinando normalmente. Nas laterais, Nei e Kleber também não jogaram.

Jajá Coelho e João Paulo, que receberam a missão de organizar o time, falharam na função e nem mesmo o ataque titular com Dagoberto e Damião, funcionou. Como a Lajeadense também não assustou, os dois goleiros deixaram o campo praticamente sem sujar o uniforme, para decepção da torcida, que viu um jogo bastante sonolento.