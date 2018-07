Sem selecionáveis, Santos aposta em Copete para encarar o Gama

Copete garante que pode substituir Gabriel sem deixar a torcida do Santos preocupada. A primeira prova disso será nesta quarta-feira, contra o Gama, às 21h45, no estádio Bezerrrão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O colombiano substitui o atacante, que, assim como Zeca e Thiago Maia está na seleção que se prepara para a Olimpíada.

Ex-jogador do Atlético Nacional, Copete já fez três jogos, todos entrando no segundo tempo, e já marcou dois gols. “Temos muita coisa em comum (Gabriel e ele). Espero seguir dando o que falar e substituí-lo bem, mostrando meu jogo. O mais importante é ajudar a equipe e seguir vencendo”, disse o jogador.

O colombiano espera mostrar em campo que vale a confiança do técnico Dorival Júnior e da torcida. “Me sinto preparado e feliz por ter essa oportunidade. O mais importante é ter os objetivos claros em mente. Vai ser importante poder mostrar e jogar. Tenho capacidade de melhorar ainda mais e é uma linda oportunidade. Espero corresponder em todos os detalhes para que eu faça uma sequência de jogos”, comentou.

Em relação ao restante da equipe, nos lugares dos outros selecionáveis, Caju vai na esquerda e existe uma disputa no meio. O técnico Dorival Júnior testou o argentino Vecchio e o garoto Léo Cittadini na posição.

Ao contrário do que aconteceu nos últimos jogos da Copa do Brasil, o Santos deve levar praticamente força máxima. As ausências, além dos jogadores da seleção olímpica, são os experientes meia Renato e o atacante Ricardo Oliveira, ambos desgastados.

O Gama, que não faz uma partida oficial há mais de um mês, aproveitou o tempo parado para fazer mudanças no elenco. Em quatro amistosos, o time conquistou três vitórias e um empate. Dos reforços que chegaram, o volante David, que estava no Luziânia, pode ser titular.

FICHA TÉCNICA

GAMA: Maringá; Dudu Gago, Pedrão, Cris e Felipe Assis; Eduardo, Felipe, Michel e Jéferson Paulista; Paulo Roberto e Roberto Pítio

Técnico: Reinaldo Gueldini

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Caju; Yuri, Léo Cittadini e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão

Técnico: Dorival Júnior

JUIZ: Adriano Milczvski (PR)

LOCAL: Estádio Bezerrão, em Gama

HORA: 21h45