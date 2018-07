Sem ser aproveitado no Napoli, Bruno Uvini é emprestado ao Twente, da Holanda

Sem espaço na equipe italiana - há oito meses que não entra em campo -, o jogador comemorou a chance de poder voltar a atuar. "Estou muito satisfeito com esta etapa. Espero jogar e contribuir com minha experiência para a equipe", comentou Bruno Uvini ao site oficial do Twente.

A última partida do zagueiro foi quando estava emprestado ao Santos no final do ano passado, na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, na Vila Belmiro. Ao voltar para o Napoli, o jogador não vinha sendo relacionado para as partidas pelo então técnico Rafa Benítez.

O diretor do Twente, Ted van Leeuwen, destacou o reforço do atleta brasileiro. "Ele tem bastante velocidade, é muito bom no um contra um, tem bom cabeceio. Não foi fácil contratá-lo", elogiou.

Bruno Uvini foi revelado pelo São Paulo en 2010. Passou duas temporadas no time paulista e foi negociado com o Tottenham, da Inglaterra, como promessa do futebol brasileiro. Na sequência, teve os direitos comprados pelo Napoli, mas não se adaptou ao clube italiano. Antes de acertar com o Twente, foi emprestado ao Siena, em 2013, e ao Santos no ano seguinte.