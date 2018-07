Sem ser utilizado por Tite na Copa, Fred lamenta 'sonho adiado' do hexa

O meio-campista Fred deixou a Copa do Mundo da Rússia sem sequer um minuto em campo com a camisa da seleção brasileira. Uma das apostas bancadas por Tite na convocação, apesar da desconfiança da torcida, o jogador sofreu com problemas físicos e não atuou. Mesmo assim, ressaltou o trabalho da comissão técnica ao lamentar a eliminação para a Bélgica.

+ Dos remanescentes de 2014, só Thiago Silva deixa Copa sem imagem arranhada

+ CBF condena ofensas racistas e sai em defesa de Fernandinho: 'Todos iguais'

+ Marcelo diz que Brasil caiu 'de cabeça erguida' e avalia: 'Estamos perto do hexa'

"Infelizmente, o sonho do hexa foi adiado, e é muito dolorido para todos nós esse momento, depois de tanto trabalho e dedicação por parte de cada jogador, comissão técnica e todo staff. É uma dor imensa", escreveu em sua página no Instagram, ao publicar a foto oficial da seleção para o torneio.

Fred sofreu uma lesão no tornozelo uma semana antes do início da Copa. Por mais que não tenha sido cortado da seleção, viu a contusão ajudar a tirar seu espaço e não entrou em campo em nenhum dos cinco jogos do Mundial. Mas, nesta segunda, se mostrou bastante satisfeito com o trabalho na Rússia.

"Quero aproveitar e agradecer a cada um deste grupo especial, em que aprendemos juntos, sofremos juntos e continuaremos sempre fazendo o nosso melhor para representar o nosso Brasil", escreveu.

O jogador também mostrou gratidão ao apoio da torcida brasileira ao longo da Copa. "Deixo também meu agradecimento a toda nação brasileira, que nos apoiou do início ao fim. Muito obrigado."