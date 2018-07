Sem seu ataque titular, Náutico joga contra o Bahia Sem contar com os atacantes Rhayner e Kieza, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Alexandre Gallo deve fazer mudança tática no time que enfrenta o Bahia, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.