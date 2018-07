Inter e São Paulo ficam no 0 a 0 em jogo morno no Beira-Rio

Em uma partida sem grandes emoções, São Paulo e Inter ficaram no 0 a 0, principalmente porque os dois lados não contaram com seus maestros. Sem muita criatividade, imperou a marcação e a correria. Com o resultado, o time paulista se mantém na parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro enquanto os gaúchos estão em posição intermediária.

Os dois lados sentiram os desfalques, principalmente o Inter, que não pôde contar com os meias D''Alessandro e Valdivia. Outro que fez falta foi o volante Aránguiz, que vai disputar a Copa América pelo Chile. No lado tricolor, a ausência de Ganso também foi sentida. O jogador teve problemas particulares e não viajou com o grupo. Sem seu maestro, o São Paulo não conseguiu acertar o último passe em profundidade para matar o jogo.

A falta de criatividade foi tão marcante que o primeiro chute a gol da partida ocorreu só aos 30 minutos, com Lisandro López, que aproveitou o cruzamento de Geferson e mandou para fora. Para piorar, os jogadores que poderiam chamar a responsabilidade de criar, Alex no Inter e Michel Bastos no São Paulo, não apresentavam um bom futebol. Assim, Anderson e Thiago Mendes, um de cada lado, com grande movimentação, tentavam articular as jogadas de ataque.

Só no final do primeiro tempo é que o São Paulo ousou mais e quase chegou ao gol. Aos 41, Pato recebeu de Michel Bastos e chutou, mas Alisson fez grande defesa. Minutos depois, Pato cruzou e Luis Fabiano mandou no travessão em sua única chance na partida. O time visitante ainda pressionou, com Pato e Bruno, mas foi para o vestiário sem balançar as redes.

Na volta do intervalo, a expectativa era que os times se arriscassem mais, só que isso não ocorreu. A primeira chance de gol veio com Lisandro López, aos 14, quando ele cabeceou com perigo e Rogério Ceni espalmou. Vitinho também arriscou de longe e o goleiro tricolor segurou. A partir daí, o São Paulo passou a ter mais posse de bola e era o Inter que usava os contra-ataques.

A pressão do São Paulo era grande e o gol parecia que sairia nos minutos finais. Só que em um contra-ataque, Reinaldo fez falta em Anderson e, como já tinha amarelo, foi expulso. Na cobrança de falta, Alex quase marcou, na única coisa boa que fez na partida. E não demorou para o árbitro encerrar o confronto e decretar o empate sem gols.

Nesta segunda-feira, o técnico Juan Carlos Osorio será apresentado e passa a comandar a equipe. Provavelmente, no próximo jogo, quarta-feira, contra o Santos, o colombiano já estará no banco de reservas do São Paulo.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0 X 0 SÃO PAULO

INTERNACIONAL - Alisson; William, Alan Costa, Réver (Paulão) e Geferson; Rodrigo Dourado, Anderson, Alex e Vitinho (Nilton); Taiberson (A. Farias) e Lisandro López. Técnico: Diego Aguirre.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Bruno, Paulo Miranda, Dória e Reinaldo; Denilson, Souza, Thiago Mendes e Michel Bastos (Wesley); Luis Fabiano (Centurión) e Pato (João Paulo). Técnico: Milton Cruz.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS - Lisandro López, Anderson, Alisson Farias e Reinaldo.

CARTÃO VERMELHO - Reinaldo.

RENDA - R$ 793.715,00.

PÚBLICO - 30.082 pagantes.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).