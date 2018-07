Sem seus principais jogadores, Atlético de Madrid vence Leganés em amistoso

Mesmo sem seus principais jogadores, o Atlético de Madrid derrotou neste sábado o Leganés por 1 a 0, fora de casa, no último amistoso antes da estreia na temporada. O gol da partida foi marcado por Moreno Fernandez.

A equipe madrilenha estreará no Campeonato Espanhol no próximo sábado, contra Girona, fora de casa. No duelo, deverá contar com a presença do brasileiro Filipe Luis e dos atacantes Griezmann e Fernando Torres, alguns dos poupados do amistoso.

Apesar do placar magro, a vitória veio sem dificuldade. O Atlético de Madrid tomou conta da partida, mas teve dificuldade para abrir o marcador. O gol saiu apenas aos 21 minutos do segundo tempo com o jovem Moreno Fernandez, de 20 anos.

O destaque do futebol espanhol neste final de semana, no entanto, fica por conta do clássico entre Real Madrid e Barcelona que acontecerá neste domingo, às 17h (horário de Brasília), e vale a taça da Supercopa da Espanha - o duelo reúne o vencedor do Campeonato Espanhol e o campeão da Copa do Rei.