Sem sofrer gols há cinco jogos, Diego elogia a melhora da marcação do Flamengo

Com a superioridade técnica indiscutível do Flamengo sobre o Coritiba, o time carioca pôde fazer mais uma partida tranquila ao vencer por 2 a 0 e carimbar sua vaga nas oitavas da Copa do Brasil. O time completou cinco jogos sem tomar gols, o que era, há tempos atrás, o ponto fraco do time, segundo os críticos. Mas o capitão Diego diz que já esperava esta melhora do sistema de marcação.

"A gente vinha sofrendo muitos gols, vários deles por falta de concentração. Acertamos alguns detalhes principalmente, no posicionamento, e a situação melhorou. Não são apenas os jogadores de defesa que devem defender, mas o time como um todo" disse Diego, que saiu no intervalo para descansar e cedeu lugar a Gomes.

Mais uma vez as jovens promessas flamenguistas puderam entrar para ganhar rodagem, num jogo tranquilo, sob controle e sem pressão. O lateral direito Matheuzinho saiu de campo feliz por outra boa atuação.

"A gente está ganhando confiança pelo apoio dos jogadores mais velhos e da comissão técnica. Quero aproveitar cada oportunidade para ajudar meus companheiros", afirmou.