Sem solução para evitar W.O. na Série B, presidente pede licença no ABC

Sem condições de assumir as despesas referentes a três meses de salários atrasados dos jogadores ou mesmo evitar uma greve, Judas Tadeu pediu licença nesta quinta-feira da presidência do ABC. Ele alegou problemas médicos, saindo assim de cena de uma das maiores crises vividas pelo clube de Natal. Já o vice-presidente Leonardo Arruda pediu exoneração e também deixou a diretoria abecedista.

Judas Tadeu, neste primeiro momento, fica afastado do clube por 90 dias, mas dificilmente retomará o cargo de presidente. Seu mandato vai até o final de 2018. O vice-presidente mais velho, Paulo Tarcísio, que já vinha acompanhando de perto a complicada situação, assume o posto, com Rui Barbosa como vice de futebol.

Também nesta quinta-feira, o Sindicato dos Atletas cortou qualquer tipo de acordo para colocar um fim na greve, após o dirigente tentar alegar justa causa e indicar que só pagaria os atrasados dos jogadores das categorias de base. O Sindicato e os jogadores mantém à disposição de dar W.O. diante do Londrina, neste sábado, no estádio Frasqueirão, em Natal, pela 32.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

No entanto, com a mudança inesperada na diretoria do clube, o Sindicato deve retomar as conversas com o novo presidente a fim de resolver a situação da equipe até esta sexta-feira.

Virtualmente rebaixado, o ABC vive uma de suas melhores fases na competição. O time potiguar não perde há três jogos e ocupa a lanterna com 26 pontos, a 11 do Figueirense, primeiro fora da zona da degola. Na última rodada venceu fora o Náutico por 2 a 1.