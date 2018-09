Sem Sornoza, time do Fluminense se reapresenta após empate com São Paulo

Menos de 24 horas após arrancar um empate com o líder do Brasileirão, o Fluminense se reapresentou nesta segunda-feira para retomar os trabalhos no CT da Barra, no Rio de Janeiro. O placar de 1 a 1 no Morumbi, diante do São Paulo, no domingo à tarde, manteve a equipe carioca no meio da tabela.

Na retomada das atividades, os jogadores que foram titulares no domingo fizeram apenas um trabalho regenerativo, em treino fechado para a imprensa. A ausência foi o meia equatoriano Sornoza, que desfalca a equipe pelos próximos dias porque está integrado à seleção do seu país para amistosos do fim de semana e do início da próxima semana.

Sem Sornoza, o técnico Marcelo Oliveira colocou os reservas em campo para um treino coletivo contra a equipe sub-20. O clube não divulgou a formação da equipe, neste início de preparação para o jogo contra o Vitória, na quinta-feira, no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão.

A atividade, segundo o clube, serviu para integrar melhor os jogadores da equipe sub-20 aos profissionais. Titulares e reservas voltarão a trabalhar na tarde desta terça-feira, visando o confronto na quinta.

Com 27 pontos, o Fluminense ocupa o 11º lugar. E o Vitória, contra o qual o time carioca fará quase um confronto direto por vaga na tabela, é o 13º, com 25.