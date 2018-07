Sem sua principal peça, São Paulo recebe o Botafogo no Pacaembu

O São Paulo fará neste domingo seu primeiro jogo sem Hernanes, principal referência do time na retomada no Campeonato Brasileiro. O capitão tricolor recebeu o cartão amarelo na partida contra o Grêmio e cumprirá suspensão no duelo de logo mais, às 17h, no Pacaembu, contra o Botafogo, o primeiro adversário que o Profeta enfrentou em seu retorno ao Morumbi. Além dele, Cueva também está fora, diferente do que estava previsto após o peruano defender sua seleção nacional da repescagem das Eliminatórias da Copa.

+ Sidão promete honrar apoio da torcida do São Paulo em duelo contra ex-time

A solução que o técnico Dorival Junior encontrou para montar o time é um mistério. Lucas Fernandes, por ter entrado bem nos últimos três jogos do São Paulo, e Maicosuel, por ter substituído Cueva nos últimos dois, são cotados para começarem jogando no meio de campo tricolor. Outras opções são Shaylon, Thomaz, Araruna e até Júnior Tavares, lateral-esquerdo que foi testado mais adiantado no duelo contra o Grêmio, quarta.

Dorival também não terá à disposição o zagueiro Arboleda, também suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que o treinador opte por Bruno Alves, que já entrou no lugar do equatoriano em duas oportunidades - marcou gol em uma delas. Outra opção é Aderllan, que vem buscando mais espaço no time. Lugano também está à disposição. Militão, que cumpriu suspensão diante do Grêmio, também retorna para a lateral-direita.

Uma vitória diante dos cariocas pode livrar matematicamente o São Paulo do risco de rebaixamento. Ainda que a possibilidade de queda já seja mínimo, o elenco tenta alcançar a meta dos 47 pontos estabelecida nos vestiários. Já perdeu duas oportunidades: contra o Vasco, quando tinha 44, empatou por 1 a 1; depois, perdeu para o Grêmio por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

São Paulo X Botafogo

SÃO PAULO: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Bruno Alves e Edimar; Jucilei, Petros, Lucas Fernandes (Maicosuel) e Cueva; Marcos Guilherme e Lucas Prato; Técnico: Dorival Junior.

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Arnaldo, Igor Rabello, Joel Carli e Gilson; Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, João Paulo e Marcos Vinícius; Leonardo Valencia, Rodrigo Pimpão e Brenner. Técnico: Jair Ventura.

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Local: Pacaembu, em São Paulo (SP)

Horário: 17h

Na TV: Pay-per-view