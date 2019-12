Sem sua torcida, Flamengo encara o Palmeiras em jogo marcado pela rivalidade

Campeão com antecipação e autoridade, o Flamengo enfrenta o Palmeiras neste domingo, às 16 horas, no Allianz Parque. O duelo poderia ser direto na briga pelo título, mas o time rubro-negro sobrou no torneio e o rival alviverde se mostrou incapaz de brigar pela taça neste ano.

Com o troféu garantido, o Flamengo busca bater recordes no Brasileirão. Com 84 pontos, já é a equipe que alcançou a maior pontuação na história do formato atual da competição. Busca, assim, outras marcas, como maior invencibilidade, melhor saldo e menos derrotas. O time de Jorge Jesus também usa os jogos que restam para preparar a equipe para a disputa do Mundial de Clubes. A estreia no torneio continental está marcada para 17 de dezembro.

O jogo terá torcida única por determinação da CBF, que acatou a recomendação do Ministério Público de São Paulo de que a partida só tenha a presença de palmeirenses por questões de segurança. O órgão alega que obteve com a Polícia Militar informações de brigas marcadas pela internet e emboscadas organizadas para atacar ônibus de flamenguistas.

A medida é inédita no Brasileiro quando se trata de encontro de times de estados diferentes. Em São Paulo, a torcida única existe desde 2016, mas apenas para clássicos entre clubes locais, independentemente da competição.

A rivalidade entre os clubes se acirrou nos últimos anos à medida em que os dois disputaram títulos. O Palmeiras vinha levando a melhor. Neste ano, no entanto, o panorama mudou e o Flamengo comemorou duas taças em menos de 24 horas, enquanto seu rival paulista terminará o ano sem taças. No primeiro turno, os comandados de Jesus venceram por 3 a 0. Horas depois, o técnico Felipão foi demitido.

O Flamengo entrará em campo com duas exceções. Uma delas é o zagueiro Pablo Marí, que viajou à Espanha para renovar seu passaporte. Ele já não atuou na goleada de 4 a 1 sobre o Ceará em razão de um problema no tornozelo. Na ocasião, foi substituído por Rhodolfo, o favorito a atuar ao lado de Rodrigo Caio novamente. Rodrigo Caio, aliás, sofreu uma pequena fratura no nariz no último jogo, mas está apto a jogar. Ele deve entrar em campo com uma máscara de proteção.

Com dores no joelho, o meia Everton Ribeiro virou desfalque no Flamengo. O atacante Vitinho, em alta pela boa atuação na goleada por 4 a 1 diante do Ceará, na qual marcou o último gol do time, e o jovem meio-campista Reinier são as opções do técnico Jorge Jesus para ficar com a vaga do capitão.