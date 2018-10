Sem Suárez e com Arrascaeta, Uruguai perde do Japão em amistoso

A seleção do Uruguai encerrou esta data Fifa com um péssimo saldo. Foram duas derrotas em dois jogos. A última delas aconteceu no amistoso desta terça-feira, diante do Japão, pelo placar de 4 a 3, na cidade japonesa de Saitama. O time visitante não contou com o atacante Luis Suárez e teve o meia Arrascaeta, do Cruzeiro, em campo no primeiro tempo.

Suárez novamente foi desfalque, como aconteceu na derrota para a Coreia do Sul por 2 a 1, na sexta-feira, para acompanhar o nascimento do seu terceiro filho. O ataque uruguaio teve Stuani e Cavani, que até deixou a sua marca, mas não pôde evitar a nova derrota uruguaia, no terceiro jogo da equipe desde o fim da Copa do Mundo da Rússia.

Outra baixa da equipe sul-americana foi o meia Matías Vecino, que se machucou no aquecimento da partida - Gastón Pereiro entrou em seu lugar. Já Arrascaeta esteve em campo por 45 minutos. Foi substituído no início do segundo tempo. Por causa deste amistoso, o meia se tornou a principal baixa do Cruzeiro para a finalíssima da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na quarta, em São Paulo.

Com a bola rolando em Saitama, o time da casa saiu na frente, com gol de Minamino logo aos dez minutos. Mas Pereiro, substituto de Vecino, empatou aos 28. Ainda no primeiro tempo, Osako voltou a deixar os japoneses na frente ao balançar as redes aos 35.

No segundo tempo, Cavani decretou novo empate no placar ao deixar a sua marca aos 13 minutos. Mas a igualdade durou apenas dois minutos. Foi o tempo necessário para Ritsu Doan marcar o terceiro dos anfitriões. Na sequência, Minamino anotou o seu segundo na partida, aos 21. Aos 30, Cristian Rodriguez marcou o terceiro dos uruguaios, que não conseguiram ir além disso.

Ainda nesta terça, a Coreia do Sul, algoz do Uruguai na sexta, empatou com o Panamá por 2 a 2, diante de sua torcida. Joo-Ho Park e Hwang In-beom abriram 2 a 0 para os anfitriões, no primeiro tempo, e Abdiel Arroyo e Rolando Blackburn buscaram o empate, no início da etapa final.