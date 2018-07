Sem Suárez, Uruguai vence Coreia do Sul em 2º amistoso na Ásia

Em um breve giro pela Ásia, a seleção do Uruguai venceu a Coreia do Sul, por 1 a 0, na casa do adversário, em Goyang. Ainda sem contar com Luis Suárez, o time sul-americano chegou à vitória com gol do jovem zagueiro José Giménez, de apenas 19 anos, aos 24 minutos do segundo tempo.

Na sexta-feira, os uruguaios já haviam vencido por 2 a 0 o time do Japão, que estreava o técnico mexicano Javier Aguirre. Contra a Coreia, ocorreu situação semelhante. Depois da saída de Hong Myung-bo ao fim da Copa do Mundo, o time coreano contou com seu novo treinador, o alemão Uli Stielike, nas tribunas antes de assumir oficialmente o comando do time.

Em campo, o Uruguai contou com o goleiro Martín Silva, do Vasco, e o meia Lodeiro, do Corinthians, entre os titulares. O lateral Álvaro Pereira, do São Paulo, começou a partida no banco de reservas, mas entrou ainda no primeiro tempo por causa da lesão sofrida por Cristian Rodríguez. O amistoso marcou a estreia do meia-atacante Giorgian De Arrascaeta, de 20 anos.