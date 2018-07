Sem surpresa, Argel repete escalação do Inter para encarar o Veranópolis O técnico Argel Fucks decidiu optar pela continuidade e levará o Internacional a campo nesta quarta-feira, contra o Veranópolis, no Beira-Rio, com a mesma escalação que goleou o Cruzeiro-RS no fim de semana. Pelo menos foi isso que o comandante colorado indicou na atividade desta terça-feira.