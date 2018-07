Sem surpresas, Cruzeiro anuncia lista de 30 inscritos na Sul-Americana

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira a lista de 30 jogadores inscritos para a disputa da Copa Sul-Americana. Sem maiores surpresas, o técnico Mano Menezes terá disponível para a competição praticamente todo seu elenco, incluindo algumas das principais peças, como Fábio, Arrascaeta, Thiago Neves e Rafael Sóbis.

Entre os atletas do elenco principal cruzeirense, não foram inscritos o goleiro Lucão, quarta opção de Mano para a posição, e o atacante Judivan, que ainda se recupera de uma cirurgia no joelho direito.

A equipe mineira também já definiu a numeração dos atletas para a competição. O goleiro Fábio será o camisa 1, mesmo ainda sem ter atuado nesta temporada, graças a uma grave lesão no joelho direito sofrida em agosto do ano passado.

O Cruzeiro estreia na Sul-Americana nesta terça-feira, quando recebe o Nacional, do Paraguai, no Mineirão, às 21h45. O confronto de volta será realizado no dia 10 de maio na casa do adversário.

Confira a lista de inscritos e a numeração dos jogadores do Cruzeiro:

1 - Fábio

2 - Ezequiel

3 - Léo

4 - Kunty Caicedo

5 - Ariel Cabral

6 - Diogo Barbosa

7 - Rafael Sóbis

8 - Henrique

9 - Ramón Ábila

10 - De Arrascaeta

11 - Alisson

12 - Rafael

13 - Murilo

14 - Nonoca

15 - Raniel

16 - Lucas Silva

17 - Bryan

18 - Rafinha

19 - Robinho

20 - Marcos Vinícius

21 - Fabrício

22 - Mayke

23 - Elber

24 - Lucas França

25 - Hudson

26 - Dedé

27 - Manoel

28 - Alex

29 - Lucas Romero

30 - Thiago Neves