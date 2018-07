Sem surpresas, Felipão completa convocação com Fred, Jô e Jefferson

RIO - O técnico Luiz Felipe Scolari completou nesta segunda-feira a lista de convocados para o amistoso da seleção brasileira contra a África do Sul, no dia 5 de março, em Johannesburgo com três atletas de clubes brasileiros: os atacantes Fred, do Fluminense, e Jô, do Atlético-MG, além do goleiro Jefferson, do Botafogo. Há duas semanas, ele havia chamado 16 jogadores que atuam no exterior.

Assim, Felipão convocou dois atacantes e um goleiro nesta segunda-feira. E, como esperado, apostou em Fred. O técnico esperou duas semanas para completar a convocação, entre outras razões, para que o jogador adquirisse ritmo de jogo. Embora tenha se saído mal contra o Botafogo no último domingo, tanto que até desperdiçou um pênalti na derrota por 3 a 0, Fred é o centroavante preferido do treinador.

O outro atacante convocado foi Jô, exatamente o reserva de Fred na conquista do título da Copa das Confederações no ano passado. E o jogador teve um bom começo de temporada no Atlético Mineiro, tanto que já marcou quatro gols pela equipe em 2014. Assim, o técnico evitou chamar novidades para o setor ofensivo - Alan Kardec, Diego Tardelli e Leandro Damião eram os nomes que vinham sendo especulados.

Após chamar Julio Cesar, agora no Toronto Raptors, Felipão convocou o segundo goleiro ao lembrar nesta segunda-feira do nome de Jefferson, outro jogador também constantemente lembrado por ele para a seleção da brasileira.

O amistoso do Brasil contra a seleção da África do Sul será o último antes do técnico divulgar a lista final de convocados para a Copa do Mundo. Os nomes dos 23 jogadores serão anunciados no dia 7 de maio. A equipe, porém, ainda terá compromissos em junho, que deverão ser contra Panamá e Sérvia, apesar da CBF ainda não ter confirmado esses jogos, na reta final de preparação para a Copa do Mundo.

A seleção brasileira vai abrir o torneio em 12 de junho, em São Paulo, contra a Croácia. Depois, a equipe dirigida por Felipão enfrentará o México, em 17 de junho, no Castelão, e Camarões, no dia 23, no Mané Garrincha, pela fase grupos do torneio.

CONFIRA A LISTA COMPLETA

Goleiros

Julio Cesar (Toronto FC)

Jefferson (Botafogo)

Laterais

Marcelo (Real Madrid)

Rafinha (Bayern de Munique)

Daniel Alves (Barcelona)

Zagueiros

David Luiz (Chelsea)

Dante (Bayern de Munique)

Thiago Silva (Paris Saint-Germain).

Volantes

Luiz Gustavo (Wolfsburg)

Paulinho (Tottenham)

Fernandinho (Manchester City)

Ramires (Chelsea)

Meias

Oscar (Chelsea)

Willian (Chelsea)

Bernard (Shakhtar Donetsk)

Atacantes

Neymar (Barcelona)

Hulk (Zenit)

Fred (Fluminense)

Jô (Atlético Mineiro).