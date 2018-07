Sem surpresas, Guto fecha preparação e confirma Inter para pegar o Figueirense

O técnico Guto Ferreira fechou nesta sexta-feira a preparação do Internacional para o duelo deste sábado diante do Figueirense, no Beira-Rio, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Sem maiores surpresas, o treinador confirmou o time que vai a campo em atividade realizada no CT do Parque Gigante.

Por conta da forte chuva que caiu em Porto Alegre na manhã desta sexta, o Inter desistiu de treinar no Beira-Rio e preferiu trabalhar no CT. Guto promoveu uma atividade tática e técnica para os titulares, sem adversário, e encerrou qualquer dúvida sobre a escalação.

As principais novidades ficam por conta da presença do volante Rodrigo Dourado, que cumpriu suspensão na derrota para o Juventude, e do meia D'Alessandro, que foi desfalque por lesão. Por outro lado, o zagueiro Klaus passou por cirurgia após fraturar o braço e dará lugar a Ernando.

Sem qualquer surpresa, o Internacional está definido para encarar o Figueirense com: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Ernando, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson e D'Alessandro; William Pottker, Eduardo Sasha e Leandro Damião.