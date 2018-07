Sem surpresas, Mano Menezes relaciona Cruzeiro para duelo com Botafogo

Sem surpresas, o técnico Mano Menezes relacionou nesta quarta-feira 23 jogadores para a partida do Cruzeiro contra o Botafogo, nesta quinta, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de ida será disputada no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

A única novidade foi a volta do volante Henrique, que ficou de fora do último jogo, válido pelo Brasileirão, por suspensão - acumulou o terceiro cartão amarelo. Como era previsto, o volante treinou normalmente neste início de semana e foi confirmado entre os titulares. Com seu retorno, Lucas Romero voltou ao banco de reservas.

Nesta quarta, na última atividade de preparação para o duelo desta quinta, Mano Menezes testou a equipe titular com Rafael; Lucas, Manoel, Bruno Rodrigo e Edimar; Henrique e Ariel Cabral; Robinho, Arrascaeta e Rafael Sobis; Ramón Ábila. Com exceção de Henrique, é a equipe que venceu o Santa Cruz por 2 a 0, no domingo, pelo Brasileirão.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS NO CRUZEIRO

Goleiros - Rafael, Lucas França e Lucão;

Zagueiros - Bruno Rodrigo, Fabrício Bruno, Léo e Manoel;

Laterais - Edimar e Lucas;

Meio-campistas - Alisson, Ariel Cabral, Bruno Ramires, Arrascaeta, Denilson, Henrique, Lucas Romero, Marciel, Marcos Vinícius, Rafinha e Robinho;

Atacantes - Rafael Sobis, Ramón Ábila e Willian.