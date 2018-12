Sem surpresas, River Plate confirma lista de 23 nomes para o Mundial de Clubes

Um dia depois de conquistar o seu quarto título da Copa Libertadores, obtido com uma vitória por 3 a 1 sobre o Boca Juniors, em Madri, o River Plate confirmou nesta segunda-feira uma lista de 23 jogadores inscritos no Mundial de Clubes da Fifa, que começará na quarta, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Assim como já se esperava, a listagem não trouxe surpresas, mas contou com a presença de Enrique Bologna, terceiro goleiro da equipe, recuperado de uma lesão no joelho esquerdo. Ele chegou a ser operado em outubro por causa do problema. Já o defensor Luciano Lollo, lesionado, acabou ficando fora deste grupo do time argentino para a competição.

Depois de triunfar no estádio Santiago Bernabéu no domingo e ganhar folga nesta segunda-feira na capital espanhola, o grupo de atletas River partirá de Madri rumo a Abu Dabi na terça.

A estreia dos comandados do técnico Marcelo Gallardo no Mundial ocorrerá apenas no dia 18 de dezembro, em confronto válido pelas semifinais, fase em que terá pela frente o ganhador da partida entre o Espérance, da Tunísia, e o vencedor do duelo entre o Al Ain, do país anfitrião, e o Team Wellington, da Nova Zelândia, atual campeão da Oceania. Esta última partida abrirá o torneio nesta quarta-feira, às 13h30 (de Brasília).

Se confirmar favoritismo na semifinal, o River terá pela frente na decisão do dia 22 de dezembro o vencedor do duelo que o Real Madrid fará contra quem levar a melhor na partida entre Kashima Antlers, do Japão, e Chivas, do México. Assim como o time argentino, a equipe madrilenha estreará diretamente nas semifinais, no dia 19.

Confira a lista de inscritos do River Plate para o Mundial:

Goleiros: Franco Armani, Germán Lux e Enrique Bologna.

Defensores: Jonatan Maidana, Jorge Moreira, Milton Casco, Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta e Gonzalo Montiel.

Meio-campistas: Bruno Zuculini, Juan Quintero, Gonzalo Martínez, Nicolás De La Cruz, Exequiel Palacios, Camilo Mayada, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez e Ignacio Fernádez.

Atacantes: Rodrigo Mora, Julián Álvarez, Rafael Santos Borré, Lucas Pratto e Ignacio Scocco.