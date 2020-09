Sem suspensos, Guto Ferreira pode repetir time do Ceará para encarar o Santos

O Ceará poderá ter a mesma formação que derrotou o rival Fortaleza, na rodada passada, diante do Santos neste sábado, às 21h, na Arena Castelão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Sem desfalques por suspensão, o técnico Guto Ferreira deverá apostar na sequência da equipe.

Em boa fase, o Ceará só terá mudanças caso seja do interesse do treinador em mudar algum aspecto tático ou técnico. Guto poderá surpreender na escalação com uma possível entrada de Fabinho ou até mesmo com Rafael Sóbis, caso aposte em uma formação mais ofensiva por estar atuando em casa.

O treinador lembrou ao longo da semana que poderá preservar algumas peças visando a sequência da competição. "Vamos para o jogo contra o Santos, tendo, com isso, mais um jogo acumulado e sem ter 72 horas de descanso, mas fazer o quê? Vamos estudar outras peças para usar peças mais descansadas e os outros vão para a superação novamente", antecipou Ferreira.

Vindo de três vitórias consecutivas, o Ceará aparece na sétima posição, com dez pontos, um do Flamengo, o primeiro dentro da zona da Copa Libertadores. "Toda vitória nos coloca um degrau acima na tabela. Nós sabemos da importância de cada ponto conquistado para a manutenção do nosso trabalho. As vitórias estão dando muita confiança para a gente e agora é dar continuidade a esse momento", comentou o volante Charles.

O atacante Rodrigão continua de fora. Ele foi liberado para viajar, por coincidência, a Santos para seguir o tratamento de uma lesão na tíbia com médicos da equipe da baixada santista. Ele tem vínculo com o clube paulista.