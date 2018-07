Botafogo se recupera no Carioca com vitória sobre o Volta Redonda

Com mais três pontos na tabela de classificação, o time alvinegro tem sete e volta a campo neste sábado para disputar o clássico contra o Flamengo, em Juiz de Fora (MG), no estádio Mário Helênio. Em busca da classificação, o Volta Redonda tem seis e enfrenta o líder Vasco, novamente em São Januário, no domingo.

Se no fim de semana contra o Vasco o Botafogo tomou a iniciativa do jogo, teve maior posse de bola e perdeu, a postura desta quarta-feira teve um começo diferente. Sem se impôr como grande contra um time de menor expressão, a equipe preferiu ter mais cautela para explorar o contra-ataque.

Enquanto o Volta Redonda atuava no campo ofensivo, o clube alvinegro aguardou até aos seis minutos, quando avançou com velocidade e viu Ribamar ser derrubado por Luiz Gustavo: pênalti. Rodrigo Lindoso cobrou e fez 1 a 0.

Com a vantagem, o time voltou a jogar com superioridade na posse de bola, muito por causa do relaxamento do adversário, que ameaçou apenas em um chute de Tiago Amaral defendido por Jefferson. A resposta veio com Gervasio Núñez, em chute para fora.

No segundo tempo, o Volta Redonda fez o que havia feito no início do primeiro tempo: buscou o ataque. Logo com um minuto, Niltinho chutou da entrada da área e viu Jefferson fazer excelente defesa para evitar o empate. Pouco tempo depois, o atacante cobrou falta e o goleiro afastou novamente.

A torcida botafoguense começou a mostrar sinais de impaciência com o time, que deu apenas dois chutes com Gervasio Núñez e Fernandes. O alívio só veio aos 40 minutos, quando Gegê cobrou falta na cabeça de Carli, que completou para o gol: 2 a 0. Mesmo sem gostar do que via, a torcida se acalmou com mais uma vitória da equipe no Campeonato Carioca.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 x 0 VOLTA REDONDA

BOTAFOGO - Jefferson; Diego, Carli, Renan Fonseca e Diogo Barbosa; Rodrigo Lindoso, Fernandes, Bruno Silva (Lucas Zen) e Gervasio Núñez (Gegê); Salgueiro (Neilton) e Ribamar. Técnico: Ricardo Gomes.

VOLTA REDONDA - Mota; Luiz Gustavo, Luan, Mailson e Cristiano (Lopes); Bruno Barra, Marcelo, Vinicius Pacheco (Rafael Pernão) e Hugo (Dija Baiano); Tiago Amaral e Niltinho. Técnico: Felipe Surian.

GOLS - Rodrigo Lindoso (pênalti), aos 6 minutos do primeiro tempo; Carli, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Fernandes (Botafogo).

ÁRBITRO - Carlos Eduardo Nunes Braga.

RENDA - R$ 13.250,00.

PÚBLICO - 905 pagantes (1.043 no total).

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).