Sem sustos, Juventus derrota Bologna e vai às quartas da Copa da Itália

Com time misto e tendo utilizado o astro português Cristiano Ronaldo apenas em parte do segundo tempo, a Juventus superou o Bologna sem sustos, por 2 a 0, neste sábado, fora de casa, no Stadio Renato Dall'Ara, e se classificou às quartas de final da Copa da Itália.

Com titulares importantes, como Chiellini, e a presença do brasileiro Douglas Costa na formação inicial, mas também alguns jovens, casos dos atacantes Federico Bernardeschi e Moise Kean, os dois autores dos gols da vitória, a Juventus não teve dificuldade em passar pelo Bologna.

A equipe de Turim jogou para o gasto, não sofreu qualquer pressão do rival e aproveitou as falhas adversárias para construir o triunfo. Cristiano Ronaldo entrou em campo aos 16 minutos da etapa final, quando o placar já mostrava 2 a 0 a favor da Juventus, e teve atuação discreta.

Bernardeschi abriu o placar aos oito minutos, aproveitando trapalhada da defesa do Bologna, que bateu cabeça e permitiu que a bola sobrasse limpa para o atacante marcar. O marfinense naturalizado italiano Moise Kean acertou finalização no canto do goleiro Da Costa e fechou a conta no início da segunda etapa, aos quatro minutos.

Garantindo nas quartas de final da Copa da Itália, a Juventus espera pelo vencedor do confronto entre Atalanta e Cagliari, que se enfrentam no domingo para conhecer seu próximo adversário. Roma x Virtus Entella é o outro duelo do domingo, que definirá o último time classificado às quartas de final.