Sem sustos, São Paulo vence e confirma vaga na 3ª fase da Copinha

Em ritmo de treino, o São Paulo não teve dificuldades para golear o EC São Bernardo, por 3 a 0, na noite desta quinta-feira, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Agora, o time do Morumbi terá pela frente o São Caetano-SP na terceira fase, adversário que já enfrentou na primeira fase e, com reservas, venceu por 2 a 1 naquela ocasião. O São Paulo busca o quinto título da competição, tendo vencido pela última vez em 2019 (passou pelo Vasco na decisão).

Em campo, o São Paulo dominou do início ao fim e abriu o placar logo aos dois minutos do primeiro tempo, quando Vitinho deu ótima assistência para Maioli, que invadiu a área e finalizou na saída do goleiro.

A vantagem no início deixou o São Paulo ainda mais solto em campo e naturalmente os outros dois gols saíram antes do intervalo. Aos 12, Caio tabelou com Pedrinho e chutou cruzado, no alto, ampliando o marcador. Depois, aos 38, foi a vez de Léo receber cruzamento e estufar as redes.

No segundo tempo, o São Paulo nitidamente tirou o pé e administrou a vantagem. Ainda assim foi melhor que o EC São Bernardo e até chegou a marcar o quarto gol aos 18 minutos, mas a arbitragem viu posição irregular de Caio e anulou.

Satisfeito com a boa vitória, o ex-jogador e agora técnico, Alex, aproveitou para poupar alguns jogadores visando o confronto da terceira fase, que provavelmente acontecerá no sábado à noite, novamente em São Caetano do Sul.

Confira os jogos desta quinta-feira:

11 horas

São Bernardo-SP 0 x 2 Iape-MA

Londrina-PR 0 x 1 São Caetano-SP

Vasco-RJ 4 x 0 Joinville-SC

Atlético-GO 2 x 1 Água Santa-SP

11h30

Coritiba-PR 1 x 3 Juventus-SP

15 horas

Desportivo Brasil-SP 2 x 0 Ceará-CE

ABC-RN 1 x 2 Retrô-PE

Avaí-SC 1 x 2 Portuguesa-SP

Palmeiras-SP 4 x 0 Mauá-SP

Ibrachina-SP 1 (4) x (5) 1 Oeste-SP

Canaã-BA 2 x 1 Real Brasília-DF

17h15

Cruzeiro-MG 1 x 0 Red Bull Bragantino-SP

18 horas

Audax-SP 0 (5) x (3) 0 SKA Brasil-SP

19h30

Internacional-RS 3 x 0 Flamengo-SP

Flamengo-RJ 1 x 0 Náutico-PE

21h45

São Paulo-SP 3 x 0 EC São Bernardo-SP