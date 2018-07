Sem técnico, grupo do Flu volta aos treinos e se reúne com presidente

Antes mesmo do início da atividade, o dirigente se reuniu com os jogadores e membros da comissão técnica nos vestiários das Laranjeiras, onde comentou sobre as razões que provocaram as mudanças no clube - o técnico Eduardo Baptista foi demitido, assim como Mario Bittencourt deixou de ser o vice-presidente de futebol e Fernando Simone acabou sendo afastado do cargo de diretor de futebol por 30 dias.

A situação, porém, provocou turbulências e incertezas, pois Bittencourt demitiu o treinador sem antes comunicar Siemsen, o que inclusive provocou a sua queda. Nesta sexta-feira, porém, o Fluminense tentou adotar um tom de normalidade. "Um ciclo se fechou na última quinta-feira e outro que se iniciou na manhã desta sexta-feira", afirmou o clube, em seu site oficial.

Após 15 minutos de conversa com Siemsen, os jogadores reservas e os que atuaram por até 45 minutos no clássico com o Botafogo fizeram um treino técnico em campo reduzido sob o comando do auxiliar técnico Marcão, que dirigirá o time enquanto o substituto de Eduardo Baptista não é definido. Já os titulares ficaram na academia, onde fizeram trabalhos regenerativos.

O grupo do Fluminense volta a treinar na manhã deste sábado nas Laranjeiras. O time volta a jogar na próxima quarta-feira, fora de casa, diante do Friburguense. A duas rodadas do fim da primeira fase do Campeonato Carioca, o time é apenas o quarto colocado no Grupo A, com sete pontos.