Sem técnico, Botafogo enfrenta o Internacional no Rio A fase não é das melhores, principalmente após a saída do técnico Caio Júnior. A três rodadas do fim, depois de perder sucessivas chances de assumir a ponta do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Botafogo agora lutam por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Para isso, precisam vencer neste domingo o Internacional, às 17 horas, no Engenhão, adversário direto na disputa.