Sem técnico, Corinthians garante que não procurou Joel

A diretoria do Corinthians confirmou, em nota oficial divulgada nesta quarta-feira, que a versão dada pelo técnico Joel Santana, na última terça-feira, de que não havia sido feito nenhum contato para que o treinador assumisse o comando da equipe em substituição a Adílson Batista.

No comunicado, publicado no site oficial do clube, o Corinthians desmentiu que "tenha procurado o técnico Joel Santana ou qualquer pessoa ligada a ele" e ressaltou que "jamais o faria sem antes procurar a presidência do Botafogo de Futebol e Regatas".

O time paulista está sem treinador desde o último domingo, quando Adílson Batista foi demitido, após a derrota por 4 a 3 para o Atlético Goianiense, em casa. Outros nomes, como os de Abel Braga, Carlos Alberto Parreira e Antônio Lopes, já foram especulados para o cargo.

Enquanto a diretoria não chega a um acordo com o novo técnico, a equipe será dirigida interinamente por Fábio Carille. Inclusive no confronto desta quarta-feira, diante do Vasco, em São Januário, em partida atrasada da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.