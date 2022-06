Sem técnico e nervoso, Guarani é derrotado pelo Ituano por 2 a 0 em Campinas

O Guarani segue seu calvário no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira à noite perdeu para o Ituano, por 2 a 0, no estádio Brinco de Ouro da Princesa pela 15ª rodada. Sem técnico e sem controle emocional, o time campineiro foi muito vaiado por seus torcedores, tanto durante como ao final do jogo.

Com 13 pontos, o Guarani ocupa a vice-lanterna, na frente apenas do Vila Nova-GO, com 12. Ponte Preta e Náutico, ambos com 14 pontos, completam a zona de rebaixamento. O Ituano deu uma respirada em relação à ameaça de degola, indo para a 13ª posição, com 17 pontos. Disputou três jogos seguidos fora de casa, somando duas vitórias e um empate, ou seja, sete pontos.

O Guarani entrou em campo em crise. Dois dias antes a diretoria dispensou o executivo de futebol Michel Alves, o técnico Marcelo Chamusca e toda a sua comissão técnica. O clube anunciou à tarde o acerto com Mozart Santos, ex-CSA. Mas quem dirigiu o time de forma interina foi Ben-Hur Moreira. Ele deixou de lado o esquema com três zagueiros e adotou o tradicional 4-3-3.

Com Mazola Júnior suspenso, o Ituano teve no banco o auxiliar Carlos Pimentel que manteve o esquema com três zagueiros, cinco no meio-campo e dois atacantes. Ele manteve a estratégia reagente, de esperar o avanço do adversário.

O Ituano teve sua missão facilitada pelo excesso de erros de passes do Guarani, que propiciava ao adversário, justamente, os contra-ataques. O visitante abriu o placar aos 29 minutos, quando Rafael Elias tentou o passe e acabou tabelando com o zagueiro Leandro Castán, do Guarani. Na sobra, ajeitou e bateu de esquerda, contando ainda com a falha do goleiro Maurício Kozlinski que caiu errado na tentativa de defesa.

A torcida perdeu a paciência e xingou muito os dois jogadores que falharam no lance. Pouco depois, começaram os gritos de 'time sem vergonha'. Aos 31 minutos, Bruno José até fez o gol de empate, mas foi anulado por impedimento, confirmado pelo VAR.

Aproveitando o descontrole emocional do Guarani, o Ituano passou a jogar sozinho e poderia ter ampliado não fossem três erros incríveis de Rafael Elias. Aos 33 minutos, ele demorou para finalizar e foi travado por Leandro Castan. Aos 37 minutos, arrancou de seu campo defensivo, deixou os zagueiros para trás na velocidade e na área fez o mais difícil: chutou bem alto, por cima do travessão.

Dois minutos mais tarde, outra chance perdida pelo atacante revelado e ainda vinculado ao Palmeiras, onde surgiu como Papagaio. Aylon disparou pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para a batida de esquerda de Rafael Elias, que errou de novo. Desta vez a bola passou do lado da trave direita. No intervalo, a torcida não perdoou e vaiou muito os jogadores bugrinos.

No minuto inicial do segundo tempo, o Guarani quase empatou numa falta cobrada por Silas, que desviou na barreira e ganhou efeito quase enganando o goleiro Pegorari, que espalmou para escanteio. Mas logo tudo voltou ao normal. Os bugrinos nervosos, com medo de tocar na bola sob os apupos da torcida.

O Ituano poderia ter aumentado aos 20 minutos, porém, outra vez a bola caiu nos pés de Rafael Elias após cruzamento de Neto Berola, do lado esquerdo. Elias bateu de perna esquerda e Maurício rebateu e o atacante chutou de novo em cima do goleiro.

Aos 28 minutos, Rafael Elias saiu para a entrada de Chrigor quase que garantindo que o Ituano não perderia mais gols com ele. Mas também não fez com outros jogadores, muito menos o Guarani que só conseguiu chutar uma vez com perigo contra o goleiro Pegorari aos 45 minutos.

Para azedar de vez, no minuto seguinte saiu o segundo gol. Chrigor foi até a linha de fundo, cortou seu marcador e cruzou rasteiro em direção à pequena área. Por sorte, Rafael Elias já tinha saído de capo e Neto Berola completou para as redes de letra. O auxiliar anotou impedimento, mas o VAR validou o gol. No final, muitos xingamentos e vaias da sofrida torcida campineira.

Na 16ª rodada, no sábado, o Guarani vai enfrentar o CRB, às 20h30, em Maceió (AL), enquanto o Ituano recebe o Criciúma, às 16h30, em Itu.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 0 X 2 ITUANO

GUARANI - Maurício Kozlinski; Lucas Ramon (Diogo Matheus), João Victor, Leandro Castan e Matheus Pereira; Leandro Vilela, Eduardo Person (Índio) e Silas (Vitinho); Bruno José (Maxwell), Lucão do Break e Júlio César (Yago). Técnico: Ben-Hur Moreira (interino).

ITUANO - Pegorari; Pacheco (Córdoba), Lucas Dias, Rafael Pereira, Bernardo Schappo e Mário Sérgio; Kaio (Jiménez), Caíque e Gerson Magrão (Lucas Siqueira); Aylon (Neto Berola) e Rafael Elias (Chrigor). Técnico: Carlos Pimentel (auxiliar).

GOLS - Rafael Elias, aos 29 minutos do primeiro tempo. Neto Berola, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC)

CARTÕES AMARELOS - Maxwell, Matheus Pereira, Maurício Kozlinsky, Bruno José e Silas (Guarani). Rafael Pereira e Jiménez (Ituano).

RENDA - R$ 18.770,00.

PÚBLICO - 1.460 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).