Sem técnico, Inter é comandado por analista de desempenho em treino

O Internacional realizou nesta segunda-feira seu primeiro treino desde a demissão do técnico Antônio Carlos Zago no último domingo, um dia após a derrota por 1 a 0 para o Paysandu, pela Série B. Ainda sem um novo comandante definido, o elenco colorado trabalhou sob o comando do analista de desempenho Maurício Dulac.

O Inter estaria próximo de acertar com Guto Ferreira, do Bahia, mas enquanto o negócio não é finalizado, Dulac comandou a equipe no treinamento. O coordenador do centro de análise de desempenho dividiu a função na atividade desta segunda com Ricardo Cobalchini, técnico do time sub-23, e André Volpe, auxiliar de preparação física.

Nesta segunda, a comissão técnica do Inter permitiu a presença da imprensa somente nos primeiros 20 minutos do trabalho, antes de fechar os portões do Beira-Rio e fazer mistério sobre a escalação que encara o Palmeiras na quarta-feira, justamente no estádio, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil - na ida, o time gaúcho caiu por 1 a 0, em São Paulo.

Nesta terça-feira, o elenco colorado voltará a treinar na parte da tarde, no último trabalho antes do confronto decisivo. Auxiliar técnico da comissão permanente do clube, Odair Hellmann comandará a atividade, após voltar da França, onde estava com a seleção brasileira sub-20.