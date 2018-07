Sem técnico, Portuguesa mira PC Gusmão e Hélio dos Anjos para o Paulistão

Sexta-feira é a data limite estipulada pela Portuguesa para definir o novo treinador para a temporada 2013. O gerente de futebol Candinho confirmou que o clube espera anunciar o substituto de Geninho, até o final de semana, para começar a montagem do elenco.

A diretoria da Lusa evita falar em nomes, mas admite a chegada de alguém novo. Apesar disso, os nomes mais cotados são os dos experientes Paulo César Gusmão, que subiu com o Vitória na Série B, e Hélio dos Anjos, que estava no Figueirense. "Estamos passando um pente fino. Só podemos adiantar que a ideia é renovar", disse Candinho.

Uma das principais dificuldades encontradas pela Portuguesa na formação do elenco e comissão técnica é o fato de disputar a Série A2 do Paulista no primeiro semestre. Para jogar a divisão de acesso, o clube do Canindé receberá uma cota de apenas R$ 112 mil. Valor que é inferior a um salário mensal do goleiro Dida.

A diminuição de recurso, sobretudo na primeira metade do ano, já afasta alguns dos destaques da Lusa neste ano. Assim como Geninho, o próprio Dida não continuará no clube. Outros que também estão de saída são os atacantes Ananias e Bruno Mineiro, que estão vinculados a Bahia e Atlético-PR, respectivamente.