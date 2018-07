Sem temer Blatter, Champagne reitera candidatura à Fifa Apesar da candidatura quase certa de Joseph Blatter - ainda não oficializada - para nova reeleição na presidência da Fifa, o francês Jérôme Champagne garantiu nesta sexta-feira que ainda assim participará do pleito marcado para maio de 2015. O favoritismo do suíço, que está no cargo desde 1998, não assusta seu rival na disputa.