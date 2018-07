Sem temer Ronaldinho, Náutico tenta manter embalo

Com as vitórias nas duas últimas rodadas, o Náutico chegou aos sete pontos e subiu para a 10ª colocação no Brasileirão. Por isso, a ordem do técnico Alexandre Gallo é manter o embalo, para evitar uma reaproximação com a zona de rebaixamento.

Sem contar com o lateral direito Auremir, com problema no joelho, Alexandre Gallo deve escalar Alessandro na posição. Enquanto isso, o zagueiro Márcio Rosário cumpriu suspensão e volta ao time, assim como acontece com o volante, recuperado de um entorse no joelho.