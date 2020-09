Sem tempo para ajustes em treino, Santos encara o Vasco na Vila Belmiro

Sem tempo para lamentar as últimas duas derrotas no Campeonato Brasileiro e com apenas um treino com a presença dos titulares para corrigir os erros e fazer ajustes, o Santos enfrenta o Vasco nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, em duelo válido pela sétima rodada.

Os últimos reveses para Palmeiras e Flamengo, por 2 a 1 e 1 a 0, respectivamente, deixaram o Santos na décima colocação do Brasileirão, com sete pontos. No domingo passado, o time da Vila Belmiro até jogou um bom futebol em alguns momentos, com intensidade e agressividade, mas cometeu muitos erros e foi ineficiente no ataque. Chegou a marcar dois gols, mas ambos foram anulados com o auxílio do VAR.

"Temos pouco tempo, mas estamos conseguindo melhorar a equipe. Temos de levantar a cabeça porque já tem outra decisão novamente na nossa casa. Não podemos dar espaço para lamentações", disse Raniel, um dos destaques contra o Flamengo. Ele deve ser mantido na equipe titular por Cuca, que o elogiou. Foi o treinador, inclusive, que pediu a contratação do jogador quando treinava o São Paulo, no ano passado.

Outro jogador que tem se destacado, apesar dos resultados negativos recentes, é o zagueiro Luan Peres, único defensor que atuou em todas as partidas do campeonato e não cometeu nenhuma falta.

"Feliz com esse momento que vivo no Santos. Trabalho diariamente para aprimorar a precisão nos desarmes e não ter cometido nenhuma falta até aqui é um resultado disso. Espero seguir evoluindo com esta camisa para que possamos buscar grandes coisas na temporada", ressaltou Peres, zagueiro que mais bloqueou chutes neste Brasileirão (oito) e o segundo com mais cortes defensivos (32).

Cuca teve apenas um treinamento com a presença dos titulares para preparar a equipe que vai levar a campo. O volante Alison, que cumpriu suspensão na última partida, volta a ficar à disposição. Marinho passou em branco nos últimos dois jogos, mas segue como a aposta para a equipe voltar a triunfar.

FICHA TÉCNICA

Santos: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Raniel e Soteldo. Técnico: Cuca.

Vasco: Fernando Miguel, Pikachu, Miranda, Marcelo Alves (Ulisses), Henrique; Andrey, Fellipe Bastos, Juninho, Bruno César, Benítez e Martín Cano. Técnico: Ramon Menezes.

Juiz: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC).

Local: Vila Belmiro.

Horário: 21h30.

Na TV: Pay-per-view.