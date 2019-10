Sem tempo para lamentar, Avaí atua cheio de desfalques contra o São Paulo

O Avaí mal teve tempo de digerir a derrota por 2 a 0 para o Internacional, na última quinta-feira na Ressacada, e já precisou se preparar para enfrentar o São Paulo, no domingo, às 16 horas, no Morumbi, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando precisará lidar com várias ausências.

Além dos jogadores que já eram desfalques na última partida - os laterais-direitos Iury e Alex Silva, o meia Pedro Castro e os atacantes Jonathan e Daniel Amorim -, o técnico Evando Camillato ainda perdeu o volante Wesley, expulso.

A tendência é que Mosquera seja utilizado no meio de campo, compondo o setor com Richard Franco e Matheus Barbosa. Já Igor Fernandes mostrou evolução na recuperação física de um desconforto no músculo adutor da coxa e deve ser relacionado para a partida. Ele disputa a posição na lateral-esquerda com Paulinho.

Apesar de tantos problemas, o técnico Evando, ex-meia do Avaí, Santos e Ponte Preta, entre outros, tenta manter o otimismo e enxerga razões para elogiar seus jogadores. "Nosso time tem uma nova postura. Está jogando com raça e dando o máximo. Acho que estamos mais unidos e mais fortes para esta reta final do campeonato e podemos sair da zona de rebaixamento".