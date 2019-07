Sem tempo para relaxar, Cruzeiro 'desliga' do River e já pensa no Athletico-PR

O time do Cruzeiro não tem tempo para relaxar. Depois do empate sem gols diante do River Plate, na última terça-feira, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, a equipe do técnico Mano Menezes voltou aos treinamentos nesta quinta-feira, depois de um dia de folga, visando o confronto contra o Atlhetico-PR, neste sábado, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mano Menezes deve poupar alguns jogadores, pois o time vai ter uma "decisão" na próxima terça-feira, quando vai precisar vencer o River Plate para obter uma vaga nas quartas de final da competição sul-americana. O descanso só não poderá ser total, pois no torneio nacional o elenco mineiro flerta com a zona do rebaixamento. É o 16.º colocado com 10 pontos, apenas um à frente do Fluminense, o primeiro na degola.

Nesta quinta-feira, os jogadores que atuaram diante do River Plate fizeram uma atividade regenerativa na academia, enquanto que os demais atletas foram a campo e tiveram a orientação de Mano Menezes. A novidade foi a presença do lateral-direito Edilson, que se recupera de uma lesão na panturrilha direita e fez fisioterapia no gramado.

O atacante David, um dos cotados para enfrentar o Athletico-PR, demonstrou confiança e falou da importância da partida. "A gente sabe que precisa vencer. Trabalhamos firme para isso. Sou atacante, preciso de gols, me cobro muito. O Mano agora vem me dando sequência, espero evoluir cada dia mais", afirmou.

O atleta exigiu a vitória no Mineirão. "Temos de fazer o resultado. Contra o Bahia, na minha opinião, foram dois pontos perdidos (empate), pelo elenco que temos. Sábado temos outra oportunidade, dentro de casa", comentou o atacante.

Sobre o adversário, que também está na disputa das mesmas competições que o Cruzeiro (Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão), David espera um jogo complicado. "Sabemos do nosso foco, eles também estão focados na Libertadores. São campeonatos diferentes, mas nós precisamos dessa vitória", completou.