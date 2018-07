Sem ter contrato regularizado, Paulinho fica fora de jogo do Barcelona com Betis

Ainda não será neste domingo que o volante Paulinho fará a sua partida de estreia pelo Barcelona. Neste sábado, o técnico Ernesto Valverde divulgou a lista de relacionados para o duelo com Betis, no Camp Nou, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol, e não pôde incluir o brasileiro porque o seu contrato ainda não foi regularizado.

Adquirido por 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 148 milhões) junto ao chinês Guangzhou Evergrande, sendo a quarta maior aquisição da história do Barcelona, Paulinho foi apresentado na última quinta-feira. Mas ainda não está regularizado, algo lamentado por Valverde, que elogiou o brasileiro em sua entrevista coletiva. "É um jogador que se desenvolve no meio-campo e tem chegada ao ataque, domina bem várias posições", afirmou.

A boa notícia para o Barcelona é que o zagueiro Piqué, que reclamou de dores musculares após o segundo jogo da final da Supercopa da Espanha, está livre do problema e foi relacionado para o duelo. Em compensação, o time não poderá contar com Iniesta, Rafinha e Luis Suárez, todos lesionados.

Derrotado pelo Real Madrid nos dois jogos da Supercopa da Espanha, o Barcelona entrará em campo pressionado a dar uma resposta ao seu torcedor. "Temos que nos adequar a situações pontuais, como as lesões. Nosso estilo é dominar o jogo, ser uma equipe agressiva, tanto na defesa como no ataque", declarou Valverde.

O treinador também exibiu preocupação com Lionel Messi, que não contará com os dois companheiros que compuseram um trio ofensivo poderoso nos últimos anos - Neymar foi vendido ao Paris Saint-Germain e Suárez está lesionado. "É o melhor do mundo, é a sorte que temos. Mas todos temos que ajudá-lo. Nós temos que encontrar o jogo-chave para que ele possa brilhar e também seus companheiros", afirmou.