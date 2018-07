Sem Terry, técnico cobra evolução da zaga do Chelsea Depois de ver o Chelsea cair por 3 a 1 diante do Napoli, na última terça-feira, na Itália, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o técnico André Villas-Boas viu a pressão sobre ele aumentar e ainda amargou pelo menos mais um grande problema para dar continuidade ao seu trabalho no clube inglês. O treinador não contou no confronto com o zagueiro John Terry, que será submetido a uma cirurgia no joelho, e terá de armar a equipe sem o seu capitão por até 8 semanas, prazo máximo previsto para recuperação do jogador.