Sem Thiago Neves, Cruzeiro treina em Curitiba e deve ter Robinho na quarta

O Cruzeiro encerrou a preparação para a estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira. Já em Curitiba, o elenco celeste trabalhou visando o duelo com o Atlético-PR no palco da partida, a Arena da Baixada. A partida entre as equipes, pela ida das oitavas de final do torneio, acontece nesta quarta às 21h45.

+ Thiago Neves deixa treino e deve desfalcar Cruzeiro contra Atlético-PR

+ Confirmado na 'lista de espera' de Tite, Dedé celebra superação

Com a equipe em alta e atravessando uma maratona de jogos, o técnico Mano Menezes comandou uma atividade técnica de posse de bola, seguida de um trabalho de finalizações. Desta forma, não confirmou o substituto do meia Thiago Neves, novamente desfalque por problema físico.

Sofrendo com dores musculares na panturrilha esquerda, Thiago Neves sequer viajou com a delegação para Curitiba. Por mais que Mano não tenha revelado seu substituto, a tendência é que Robinho seja novamente o escolhido, como na vitória de domingo sobre o Sport, pelo Campeonato Brasileiro.

Mano, aliás, deve escalar o Cruzeiro com a mesma formação daquela partida. Desta forma, a equipe teria: Fábio; Lucas Romero, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Robinho, Arrascaeta e Rafinha; Sassá.