Sem Thiago Neves, Jair Ventura "quebra a cabeça" para escalar o Sport no Rio

O Sport terá um desfalque importante na criação, neste sábado, quando entrará em campo com o objetivo de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Isso porque não poderá contar o meia Thiago Neves para o jogo das 19h, diante do Fluminense, no Engenhão, no Rio, pela 30.ª rodada.

Thiago Neves levou o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras e cumprirá suspensão automática. Entretanto, o meia pediu para viajar com o elenco. O substituto natural seria Jonatan Gómez, mas o argentino entrou na Justiça e saiu do clube nesta semana.

Com isso, o técnico Jair Ventura deverá colocar um trio de volantes, formado por Marcão Silva, Betinho e Ronaldo Henrique, que volta de suspensão, assim como o zagueiro Iago Maidana.

Jair Ventura reconheceu as dificuldades para montar a escalação, principalmente em um momento decisivo da temporada. "Lógico que fica mais difícil. Vai chegando em uma reta final, decisiva e cada vez com menos opções. É muito difícil, mas a gente tem que seguir. Se o campeonato terminasse hoje, nosso objetivo principal seria alcançado, mas não acabou. Faltam nove jogos e a gente vai ter que arrumar alternativas", desabafou o treinador.

Após a derrota para o Palmeiras, o Sport continua com 32 pontos, na 14.ª colocação. Quem abre a zona de rebaixamento é o Bahia, que tem apenas três a menos. Seu adversário, o Fluminense vem de uma goleada histórica, tendo perdido para o Corinthians por 5 a 0.