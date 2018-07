Sem Thiago Neves, Mano relaciona Ariel e Rafael Marques e faz mistério sobre time

O técnico Mano Menezes preferiu não confirmar a escalação do Cruzeiro para encarar o Sport neste domingo, no Recife, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, ele fez mistério e escondeu o time que vai a campo ao comandar um treino de ataque contra defesa na Toca da Raposa II. De certo, somente o desfalque de Thiago Neves, que segue lesionado.

Nesta sexta, Thiago Neves sequer foi a campo no CT cruzeirense. O jogador realizou exercícios físicos nas instalações internas do clube e, por isso, não viajará com o restante do elenco. Ele continua se recuperando de um problema no joelho direito.

Se Thiago Neves segue fora, Mano terá duas novidades à disposição diante do Sport. Ele confirmou nesta sexta que vai levar para a partida o volante Ariel Cabral, recuperado de lesão, e o atacante Rafael Marques, recém-contratado junto ao Palmeiras e já regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

"Um dos jogadores que vou relacionar é o Ariel. Ele já participou dos treinos normalmente, está bem. Rafael Marques também vai, está relacionado. Os outros são os que já vêm participando", confirmou Mano.

Rafael Marques ficará no banco neste domingo, mas Ariel pode voltar ao time titular. Para isso, Mano teria que tirar Hudson, que entrou bem na equipe com a lesão do argentino. O treinador, no entanto, não revelou qual será sua opção.

"Vamos ver o que é melhor para a equipe. A característica de Ariel é diferente de Henrique e Hudson. Ariel é um pouco mais segundo jogador de meio campo, participa mais da armação de jogadas. Vai depender do que achamos que a equipe vai precisar. Estou satisfeito com Hudson, Henrique e outros jogadores. Mas quando Ariel estava jogando, também estava satisfeito com ele. É a vida do técnico, temos que ter essas decisões. Mas, o que vai nos nortear é o que acharmos melhor para a equipe", disse.

Com esta dúvida, Mano deve levar o Cruzeiro a campo no domingo com: Fábio; Lucas Romero, Dedé, Léo e Diogo Barbosa; Hudson (Ariel Cabral), Henrique, Rafinha, Arrascaeta e Alisson; Ábila.