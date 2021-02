Sem Tiago Volpi e Brenner, Vizolli comanda primeiro treino tático no São Paulo

O treinador interino do São Paulo, Marcos Vizolli, comandou nesta quinta-feira o primeiro treinamento tático com os jogadores no CCT da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista. Como o time só voltará a jogar na semana que vem, tem bastante tempo para treinar e colocar a casa em ordem, já que o jejum de vitórias já dura mais de um mês.

O São Paulo treinou sem o goleiro Tiago Volpi e o atacante Brenner. Os dois jogadores estão com dores musculares e fizeram atividades em áreas internas, segundo a assessoria de imprensa do clube, sem problemas mais sérios.

Sem a dupla, a escalação titular do treino tático desta quinta-feira foi a seguinte: Lucas Perri; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Luciano e Pablo. Os jogadores participaram de um trabalho tático em meio campo e reforçaram trabalho de triangulações e cruzamentos.

Vizolli assumiu o time após a demissão de Fernando Diniz, na última segunda-feira. Para compor a sua comissão técnica, o interino chamou Menta, treinador da equipe sub-17, e o preparador físico Kako Perez, do time sub-20.

O São Paulo só volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Ceará, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico contra o Palmeiras, que seria nesta sexta, pela 34.ª rodada, foi adiado para o próximo dia 19, já que o rival disputa o Mundial de Clubes da Fifa, nesta semana, no Catar.