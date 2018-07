Sem titulares, Bayern derrota Freiburg pelo Alemão

Com sua 27ª vitória no campeonato, o Bayern alcançou os 84 pontos, abrindo incríveis 23 pontos de vantagem sobre o vice-líder Borussia Dortmund. A dianteira folgada assegurou o título quando faltavam seis jogos para o fim do Alemão - agora só faltam três.

Por causa do troféu antecipado e do foco na Liga dos Campeões, o Bayern contou apenas com três titulares em campo - Ribery, Martínez e Mario Gomez -, mas somente no segundo tempo. Assim, os brasileiros Luiz Gustavo e Rafinha acabaram ganhando chance desde o início do jogo.

E não decepcionaram. Apesar de não exibir o mesmo volume de jogo que apresentou na goleada sobre o Barcelona, na terça, o Bayern dominou a partida com facilidade. Praticamente não foi ameaçado e marcou o gol da vitória aos 35 minutos de jogo, com Shaqiri.

No segundo tempo, a entrada de Gomez acelerou o jogo. O atacante desperdiçou boas chances de gol. O Bayern poderia ter terminado com uma goleada no placar. Mas acabou se contentando com a vitória simples.

Agora, os alemães voltam suas atenções para o segundo jogo contra o Barcelona, no Camp Nou, pela semifinal da Liga dos Campeões. Com a goleada de 4 a 0 na ida, o Bayern está com um pé na final.

Enquanto o Bayern projeta o título da competição europeia, o Bayer Leverkusen sonha com a próxima edição do campeonato. Ao vencer o Werder Bremen, por 1 a 0, com gol de Kiessling (vice-artilheiro do Alemão), o time manteve a vantagem na terceira colocação da tabela, com 56 pontos. Os três primeiros colocados na competição avançam direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Ainda neste sábado, o Wolfsburg bateu o Borussia Moenchengladbach por 3 a 1, com gol do brasileiro Diego, ex-Santos. O Augsburg venceu o Stuttgart por 3 a 0 e o Hoffenheim derrotou o Nuremberg por 2 a 1.