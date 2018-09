Sem titulares, Corinthians inicia trabalhos de olho no Flamengo

O elenco do Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira no dia seguinte ao empate com o Internacional por 1 a 1, em casa, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os titulares ficaram apenas na academia e o técnico Jair Ventura comandou em campo uma atividade com os reservas.

Também esteve presente o volante Ralf, que cumpriu suspensão no duelo de domingo. Ficaram de fora do treino e dificilmente devem ter chance de ir a campo na quarta-feira o volante Paulo Roberto, por causa de uma lesão na coxa esquerda, e o centroavante Jonathas, que trata de fibrose na coxa direita. Os dois fizeram um trabalho à parte.

Jair Ventura deve definir no treino desta terça-feira a equipe que irá a campo enfrentar o Flamengo no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Depois de empatar sem gols no Maracanã, o time alvinegro avança à próxima fase com uma vitória simples. Na atual edição do torneio não há a regra do gol fora de casa.

O trabalho final antes da decisão acontecerá na Arena Corinthians e contará com cerca de 38 mil torcedores. Os ingressos para o treino se esgotaram no sábado. Cada bilhete pôde ser trocado por um quilo de alimento.

A tendência é que Jair repita a mesma formação tática do empate contra o Inter. A principal novidade em relação aos outros jogos foi um setor ofensivo sem centroavante. Clayson, Jadson, Mateus Vital e Romero começaram entre os titulares. O quarteto deu mais movimentação ao ataque, mas ainda não engrenou. Tanto é que o gol do empate foi marcado pelo volante Douglas.

A ideia pela manutenção do setor ofensivo acontece mais por falta de opção do que por escolha do treinador. Isso porque o centroavante Roger não pode defender o Corinthians na Copa do Brasil, pois no início da competição atuou pelo Inter. A dúvida na equipe fica por conta da outra vaga no meio-campo. Ralf deve retomar a vaga de titular, mas Gabriel, que jogou no domingo, está na briga.