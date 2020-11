Sem títulos há oito anos, São Paulo perde o 33º campeonato seguido

Dos chamados 12 grandes clubes do Brasil, o São Paulo é o que está a mais tempo sem conquistar um título. O time do Morumbi foi campeão da Copa Sul-Americana em 2012 e desde então coleciona decepções e vexames. Na última quarta-feira, a equipe tricolor foi eliminada pelo Lanús na Copa Sul-Americana, chegou ao 33º campeonato seguido sem título, sendo o 25º mata-mata.

Neste período, o São Paulo conseguiu chegar em apenas uma final. Foi a decisão do Paulistão do ano passado, contra o Corinthians. A equipe disputou outras duas finais, da Recopa Sul-Americana e da Copa Suruga, mas nas duas competições, havia apenas dois times disputando. O próprio São Paulo e os times que foram campeões, Corinthians e Kashima Antlers, respectivamente. Em 2014, a equipe tricolor ainda foi vice-campeã do Brasileirão.

Em 2017, o São Paulo conquistou a Florida Cup, mas era uma competição amistosa. Dos 33 torneios sem vencer, o time tricolor parou diante de vários clubes com menor tradição e que foram grandes surpresas, como Penapolense, Bragantino, Osasco Audax, Juventude, Defensa y Justicia, Colón, Talleres e Mirassol e o próprio Lanús. O presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, assumiu o comando da equipe em 2015 e deixará o cargo no fim deste ano. Logo, terminará o mandato sem conquistar títulos.

Lista de eliminações do São Paulo nos últimos oito anos

2013

Campeonato Paulista : Semifinal (Corinthians)

: Semifinal (Corinthians) Copa Libertadores : Oitavas de final (Atlético-MG)

: Oitavas de final (Atlético-MG) Recopa Sul-Americana : Final (Corinthians)

: Final (Corinthians) Copa Suruga : Final (Kashima Antlers-JAP)

: Final (Kashima Antlers-JAP) Copa Sul-Americana : Semifinal (Ponte Preta)

: Semifinal (Ponte Preta) Brasileirão: ficou na 9ª colocação

2014

Campeonato Paulista : Quartas de final (Penapolense)

: Quartas de final (Penapolense) Copa do Brasil : Terceira Fase (Bragantino)

: Terceira Fase (Bragantino) Copa Sul-Americana : Semifinal (Atlético Nacional-COL)

: Semifinal (Atlético Nacional-COL) Brasileirão: Vice-campeão

2015

Campeonato Paulista : Semifinal (Santos)

: Semifinal (Santos) Copa Libertadores : Oitavas de final (Cruzeiro)

: Oitavas de final (Cruzeiro) Copa do Brasil : Semifinal (Santos)

: Semifinal (Santos) Brasileirão: quarto colocado

2016

Campeonato Paulista : Quartas de final (Osasco Audax)

: Quartas de final (Osasco Audax) Copa do Brasil: Oitavas de final (Juventude)

Oitavas de final (Juventude) Copa Libertadores : Semifinal (Atlético Nacional-COL)

: Semifinal (Atlético Nacional-COL) Brasileirão: 10º colocado

2017

Copa Sul-Americana: Primeira Fase (Defensa y Justicia-ARG)

Primeira Fase (Defensa y Justicia-ARG) Campeonato Paulista: Semifinal (Corinthians)

Semifinal (Corinthians) Copa do Brasil: Quarta Fase (Cruzeiro)

Quarta Fase (Cruzeiro) Brasileirão: 13ª colocação

2018

Campeonato Paulista : Semifinal (Corinthians)

: Semifinal (Corinthians) Copa Sul-Americana : Segunda Fase (Colón-ARG)

: Segunda Fase (Colón-ARG) Copa do Brasil : Quarta Fase (Athletico-PR)

: Quarta Fase (Athletico-PR) Brasileirão: Quinto lugar

2019

Campeonato Paulista : Final (Corinthians)

: Final (Corinthians) Copa Libertadores: Fase Preliminar (Talleres-ARG)

Fase Preliminar (Talleres-ARG) Copa do Brasil: Oitavas de final (Bahia)

Oitavas de final (Bahia) Brasileirão: sexto colocado

2020