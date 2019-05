Sem Toni Kroos e Ter Stegen, Löw convoca Alemanha para Eliminatórias da Eurocopa

A seleção da Alemanha não terá dois importantes jogadores para os dois próximos jogos pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020 no próximo mês. Nesta quarta-feira, o técnico Joachim Löw anunciou a convocação de 22 nomes para os jogos contra Bielo-Rússia e Estônia, mas nela não estão o meia Toni Kroos e o goleiro Marc-Andre ter Stegen, já que ambos estão machucados.

De acordo com a Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão), Kroos sofreu uma lesão muscular nas últimas partidas pelo Real Madrid e Ter Stegen sentiu dores no joelho na parte final da temporada pelo Barcelona.

Quem corria o risco de não ser chamado era o goleiro Manuel Neuer, que não disputou os últimos jogos pelo Bayern de Munique por causa de um estiramento muscular. Mas foi chamado por Löw e será o capitão da seleção. Bernd Leno, do Arsenal, será o substituto de Ter Stegen e o meia Julian Draxler, do Paris saint-Germain, e o zagueiro Jonas Hector, do Colônia, estão de volta.

Mais uma vez, Löw deixou de fora o meia Maria Gotze, do Borussia Dortmund, que foi o autor do gol do título da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e mostrou nas últimas semanas que está na melhor de sua forma física e técnica.

Pelo Grupo C das Eliminatórias, a Alemanha só jogou uma vez e venceu a Holanda por 3 a 2, em março passado, mesmo jogando em Amsterdã. O jogo contra a Bielo-Rússia, como visitante, será no dia 8 de junho, em Minsk, e o duelo contra a Estônia, em casa, acontecerá três dias depois, em Mainz.

Confira a lista de convocados da Alemanha:

Goleiros - Manuel Neuer (Bayern de Munique), Bernd Leno (Arsenal-ING) e Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Defensores - Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Jonas Hector (Colônia), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain-FRA), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha Berlin), Niklas Sule (Bayern de Munique) e Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Meio-campistas - Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain-FRA), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Ilkay Gundogan (Manchester City-ING) e Leroy Sane (Manchester City-ING)

Atacantes - Marco Reus (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern de Munique) e Timo Werner (RB Leipzig)