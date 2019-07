Sem torcida, Vasco fará amistoso com o Atlético-GO na quinta em São Januário

Preocupado em dar ritmo de jogo ao elenco para a retomada do Campeonato Brasileiro, o comando do Vasco agendou mais um amistoso para o time. Nesta sexta-feira, o clube confirmou que vai enfrentar o Atlético Goianiense na quinta-feira, às 15h30, em compromisso marcado para o estádio de São Januário e que vai ser disputado com os portões fechados.

Essa será o terceiro teste do Vasco na sua intertemporada. Na semana passada, também no seu estádio, derrotou o Madureira por 3 a 0, em jogo-treino. Já no sábado, em Cariacica, superou o Rio Branco-ES por 2 a 0, em amistoso. Valdívia (duas vezes), Fellipe Bastos, Marcos Júnior e Tiago Reis foram os autores dos gols do time nesses compromissos.

Depois de encarar o Atlético-GO, time que ocupa o sexto lugar na Série B, o Vasco vai viajar para Foz do Iguaçu. Será lá que o elenco vai realizar a sua preparação final para a retomada do Brasileirão. O próximo compromisso oficial do time será em 13 de julho, em Porto Alegre, contra o Grêmio, pela décima rodada.

Vindo de duas vitórias, o Vasco conseguiu deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão antes da pausa do torneio para a disputa da Copa América e está na 15ª posição, com nove pontos.